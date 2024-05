Após a chuva, frio retorna com força em Alegrete

Na última quinta-feira (23), o dia foi de muita chuva no Município, segundo o CEMADEN mais de 75mm foram registrados em Alegrete. Após as precipitações, o frio deve retornar com mais força.

Nesta sexta-feira, o dia com começa com temperatura amena. A mínima foi de 6ºC ao amanhecer e máxima chega aos 17ºC no período da tarde. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para o dia, além disso, a umidade relativa do ar irá variar entre 57% e 89%.

No sábado, a previsão é de geada para o Município. No amanhecer, a mínima será de 1ºC e máxima sobe até os 14ºC onde se estabiliza durante o dia. Já no domingo, a temperatura mais baixa será de 2ºC e máxima chega aos 15ºC no decorrer do período, para ambos os dias não há previsão de chuva.