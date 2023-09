Após angústia, família reencontra adolescente desaparecido em Alegrete

Share on Email

Segundo informações fornecidas pelo pai de Yago, que reside em Farroupilha, o jovem tinha saído de casa e desde então não havia dado mais notícias. A situação gerou grande apreensão entre seus familiares, que iniciaram imediatamente uma busca incansável pelo paradeiro do adolescente.

Felizmente, as preocupações chegaram ao fim quando a família conseguiu localizar Yago. De acordo com o pai, o jovem está bem e já se encontra em casa, o que trouxe um grande alívio a todos os envolvidos.

As circunstâncias do desaparecimento e como Yago foi encontrado ainda não foram detalhadas pela família, mas o importante é que ele está em segurança e com sua família novamente.

A comunidade local também se mobilizou durante o período em que Yago estava desaparecido, compartilhando informações e se unindo para ajudar a encontrá-lo. Esse apoio foi fundamental para a resolução feliz desse episódio.