Após asfalto, Joaquim Astrar recebe melhorias para o fluxo do trânsito na Vila Nova

As quadras asfaltadas da Rua Joaquim Astrar no bairro Vila Nova, estão recebendo os trabalhos finais da obra orçada em R$ 458.478,82. Deste montante, R$ 76.478,82 foram de contrapartida da prefeitura, o restante de emenda parlamentar do Deputado Otávio Germano.

Nesta semana iniciaram as obras de calçadas, rampas de acessibilidade e a pintura da via, com as faixas de pedestre, faixa amarela pontilhada nos trechos que compreende a esquina com a Simplício Jaques até a esquina com a Rua Elijo Ribeiro Lima.

Dos 570 metros de asfalto, diversos trechos vão ganhar passeio público, já que em alguns pontos não existem calçada, obrigando o pedestre a transitar pela rua.

Outro ponto que deve ganhar atenção, é a colocação de placas de velocidade máxima permitida no trecho, assunto que foi tema de discussão e protesto de moradores devido ao abuso de velocidade dos veículos que trafegam no local.

A obra que iniciou em 13 de agosto do ano passado, tinha prazo estabelecido para término em 11 de novembro de 2020.

Outra boa notícia para comunidade da Vila Nova apurada pela reportagem é sobre a pavimentação asfáltica das ruas Vereador Carbonel e Simplício Jaques. Segundo informações da prefeitura, resta apenas a oficialização da Caixa para obra entrar em processo licitatório.

Júlio Cesar Santos