Após cheia do Ibicuí, balsa do Mariano Pinto volta a realizar travessia

No último mês, o Rio Grande do Sul foi atingido por um grande volume de chuvas. Em decorrência disso, diversas localidades do Estado ficaram alagadas e muitos rios que desempenham uma papel fundamental na economia das regiões, um deles, o rio Ibicuí.

Diante dessa situação, a balsa do Mariano Pinto foi interrompida para todos os tipos de veículos. A força da água estava assustando os administradores do local e por motivo de precaução, os serviços foram arrefecidos por um tempo.

Na última segunda-feira, a Associação da Balsa informou que carros leves e alguns pertences já podem fazer a travessia. O nível do rio Ibicuí está 6,54, abaixo da cota de inundação. A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município.