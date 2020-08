Após denúncias, LAF pede retirada das traves no Complexo de campos do Jockey

Compartilhe











O não cumprimento das medidas do distanciamento social e a prática esportiva nos campos do Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão levou a Liga Alegretense de Futebol tomar uma medida drástica.

Após diversas denúncias anônimas de que estariam jogando futebol no complexo de campos do jockey, o presidente em exercício da Liga Ramud Maruf, encaminhou um documento para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral solicitando a retirada de todas as traves do complexo.

Com intensa fiscalização o local já havia sido flagrado com pessoas jogando, diante de mais denúncias o presidente Ramud pediu a prefeito que demande a secretaria de infraestrutura a retirada.

De acordo com diretor esportivo o uso do local não tem autorização da Liga e as notificações são passíveis de multa para o Sindicato Rural de Alegrete.

A justificativa da LAF é quanto a prevenção da saúde dos participantes e de toda comunidade em virtude de estar ocorrendo frequentes invasão.

Em contato com o secretário de infraestrutura Huillian Severo, o documento que foi entregue no ultimo dia 10 no gabinete do prefeito não havia sido despachado para secretaria.

