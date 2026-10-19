Após dias de sol entre nuvens, chuva deve marcar a segunda metade da semana em Alegrete

Segundo a previsão do tempo do site Climatempo, as temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos próximos dias, com possibilidade de precipitações principalmente entre quarta e sexta-feira.

Nesta segunda-feira (19), o dia começou ensolarado, com temperaturas entre 9°C e 19°C. Ao longo do dia, a previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade deve continuar, mas não há previsão de chuva.

Na terça-feira (20), o cenário será semelhante. Os termômetros devem marcar mínima de 10°C e máxima de 21°C. O sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado durante o dia e aumento da nebulosidade à noite. A previsão não indica chuva para o município.

A mudança nas condições do tempo deve começar na quarta-feira (21), quando as temperaturas variam entre 13°C e 24°C. Apesar da presença do sol entre nuvens, há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com acumulado estimado em 1 milímetro.

Na quinta-feira (22), o tempo segue instável, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia. À noite, a expectativa é de chuva forte, com volume previsto de 8,3 milímetros.

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Já na sexta-feira (23), as temperaturas devem ficar mais elevadas, variando entre 20°C e 27°C. O dia terá sol entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. O acumulado previsto é de 4,3 milímetros.