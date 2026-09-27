Após eleições, bases de wind banners podem ser reaproveitadas em benefício dos animais em Alegrete

Com o fim do período eleitoral e o início do recolhimento das propagandas que foram instaladas pelas ruas de Alegrete, a Presidente da OPAA, Nara Leite, fez um apelo a candidatos, partidos políticos e à população para que as bases utilizadas na fixação de wind banners e outros materiais de campanha sejam destinadas à Organização de Proteção Animal de Alegrete (OPAA).

Segundo Nara, essas estruturas podem ganhar uma nova utilidade no canil, principalmente na construção de calçadas para os espaços onde ficam as casinhas dos cães. A ideia é utilizar as bases para criar uma superfície que mantenha os animais afastados da lama e do barro em dias de chuva.

“Estou aqui fazendo um apelo aos candidatos, aos partidos políticos, à população em geral, se puderem nos doar esse material, somente as bases, nós podemos usar no canil para fazer calçadas e colocar as casinhas dos cães em cima, para evitar que eles fiquem lá no barro”, explicou.

A sugestão surgiu também a partir de uma iniciativa mencionada por Nara envolvendo o ex-jogador Paulo César Nascimento, o Tinga, ídolo do Internacional. Conforme relatado pela defensora, o ex-atleta teria proposto uma ação semelhante na Região Metropolitana, com o reaproveitamento das estruturas utilizadas durante o período eleitoral em uma obra da qual participa.

A partir da ideia, Nara propõe que os materiais utilizados durante a campanha eleitoral em Alegrete também possam ter uma destinação social após o encerramento das eleições, contribuindo diretamente com os animais atendidos pela entidade.

Além de evitar o descarte das estruturas, o reaproveitamento pode auxiliar na melhoria da infraestrutura do canil. As bases podem ser utilizadas na construção de áreas pavimentadas para a instalação das casinhas, proporcionando um espaço mais adequado para os cães.

A defensora reforça que o pedido é direcionado especialmente às bases dos wind banners, que, após o período eleitoral, podem deixar de ter utilidade para campanhas, mas ainda podem ser aproveitadas na estrutura do canil.

Quem tiver esse tipo de material e quiser colaborar pode procurar a ONG na Rua Doutor Quintana, nº 120, em Alegrete. A entrega ou uma eventual retirada das bases pode ser combinada diretamente com a entidade pelo telefone divulgado no perfil da OPAA no Instagram.

A iniciativa busca transformar um material utilizado temporariamente nas campanhas eleitorais em uma contribuição permanente para melhorar as condições dos animais atendidos pela entidade.