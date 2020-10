Após engavetamento pelo menos dois carros caem da ponte em Rosário do Sul

Compartilhe















As informações ainda são preliminares e chegam gradativamente mas, já é possível confirmar mais um acidente grave ocorrido na BR 290 nesta terça-feira. Desta vez a ponte sobre o Rio Santa Maria na cidade de Rosário do Sul foi o cenário.

De acordo com o relato de testemunhas, após o engavetamento envolvendo diversos veículos incluindo um ônibus e um caminhão, resultou com a queda de outros dois da ponte. No local neste momento, ainda estão trabalhando as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal.

O trânsito permanece interrompido para a realização do resgate. Até o momento os hospitais de Rosário do Sul ainda não receberam as vítimas e as autoridades ainda não confirmaram nenhum óbito, apenas feridos com gravidade que ainda estão sendo retirados das ferragens. Mais informações em instantes nas nossas plataformas.

Fonte: A Platéia

Fotos redes sociais e A Plateia