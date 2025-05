Após façanha no Prado, Lelé é premiado na gineteada em Santana do Livramento

Share on Email

Celebrando a rica cultura gaúcha e a forte integração entre Brasil e Uruguai, a festa reuniu tradicionalistas ao longo de quatro dias de programação diversificada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A essência da Campereada se manifestou nas tradicionais provas campeiras, onde a habilidade e a paixão pelo campo foram evidentes em modalidades como a gineteada e o tiro de laço. A acirrada competição e a beleza dos animais encantaram o público presente no Parque José Rufino de Aguiar Filho.

O ginete alegretense Alex Silva, o Lelé, mais uma vez se destacou na prova de gineteada do evento. Entre os 64 participantes, os vinte melhores avançaram para a semifinal. A final foi disputada por 10 ginetes, e os cinco mais pontuados foram premiados. Lelé conquistou a segunda colocação; o título ficou com o ginete da casa, Fernando Maria. O santanense Luís Lencina ficou em terceiro lugar, seguido do quaraiense Eduardo Moura e de Marcelo Soares, de Dom Pedrito.

O ginete de Alegrete montou no primeiro dia, o cavalo Seival da Tropilha Rama Negra de Formigueiro, e no domingo pela semifinal o cavalo Alegrete da Tropilha Boena Sorte. Já na finalíssima encarou o cavalo Boena Sorte da Tropilha Boena Sorte.

Além da premiação de vice-campeão da Campereada de Santana, Lelé recebeu uma homenagem pela conquista no Prado. Foi ovacionado pelo público que prestigiou o evento.

A programação da 40ª Campereada ofereceu um leque variado de atrações, que foram além das competições. Shows de renomados artistas da música nativista embalaram as noites, enquanto os bailes proporcionaram momentos de alegria e confraternização. A gineteada, sempre emocionante, contagiou o público com a energia dos peões. A mostra de artesanato local e regional valorizou a identidade cultural da fronteira, e a culinária típica, com o saboroso churrasco e outras iguarias gaúchas, também se destacou.