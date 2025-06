Após fase de instrução, entrega da Boina Preta no 10º BLog é reverenciada por familiares dos soldados

O mês de maio foi marcado pela Operação Boina Preta 2025 no 10º BLog. Ao longo de uma semana, os soldados do Efetivo Variável puderam aplicar, no terreno, todos os conhecimentos obtidos durante a fase de Instrução Individual Básica (IIB).

Foram executadas Pistas de Orientação Diurna e Noturna, Pista de Higiene, Profilaxia e Primeiros Socorros (HPPS), Pista de Cordas, Transposição de Curso d’água, Pistas de Progressão Diurna e Noturna, Instruções de Sobrevivência e Bivaque, além da execução da Marcha de 12 Km.

A Operação Boina Preta 2025 marcou o final da fase de Instrução Individual Básica (IIB). Nossos soldados do Efetivo Variável 2025 entram agora na fase da Instrução Individual de Qualificação (IIQ).

A chegada da Operação Boina Preta foi um momento cercado de valores e grande entusiasmo. Cerca de 400 familiares de Alegrete e das cidades de Gramado, Canela e Flores da Cunha (familiares que rodaram mais de 600 Km para estarem no Batalhão), aguardavam com ansiedade o momento do reencontro com seus afilhados após a Operação. O retorno foi um momento de grande emoção para os soldados do Efetivo Variável.

Após o reencontro, foi realizada a Formatura de Entrega da Boina Preta, símbolo, no Exército Brasileiro, do combatente e do logístico blindado e mecanizado.

Os recrutas puderam ostentar, pela primeira vez em seus uniformes, a Boina Preta, indumentária na farda que demonstra, entre outras características, que o militar já passou pelo período de Instrução Individual Básica (IBB).

Fotos: 10º BLog