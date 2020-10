Após festa, brasileiros são espancados e colocados em porta malas no lado uruguaio da Fronteira

Na tarde desta quarta-feira (21), a Brigada Militar foi chamada para se deslocar até as imediações do Cerro Caqueiro, atender uma ocorrência com uma trama saída diretamente de um filme, onde jovens brasileiros teriam sido espancados, trancados em um porta malas e desovados.

O fato iniciou na cidade de Canoas, onde um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 anos, naturais de Porto Alegre e Erechim, teriam vindo através de um aplicativo de mobilidade urbana até a Fronteira da Paz, e daqui foram até a cidade de Tranqueras.

Segundo informações extraoficiais, lá eles teriam sido interceptados e até mesmo feito o exame PCR para diagnosticar se estavam com Coronavírus ou não, protocolo realizado com todos os estrangeiros. Eles ainda teriam sido orientados a permanecerem em isolamento até a divulgação do resultado.

Os brasileiros então acabaram indo até uma festa clandestina na cidade, e lá tiveram uma desavença. Eles foram espancados e trancados no porta malas de um automóvel, sendo desovados posteriormente no Cerro do Caqueiro, em Livramento.

Ainda segundo os jovens, um homem e uma mulher que também estariam com eles, permanecem desaparecidos. O casal foi colocado no porta malas de outro veículo com o objetivo de ser desovado, porém, sumiu.

Ambos foram conduzidos até o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, e posteriormente seriam encaminhados até a DPPA. A Polícia de Rivera e de Tranqueras está em alerta, investigando o caso.

Foto Ilustrativa

Fonte:Sentinela 24H