Após invadir pátio e destruir muro, motorista foge e abandona veículo

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor de um veículo Ford Ecosport trafegava no sentido bairro/centro quando, possivelmente, perdeu o controle da direção.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O veículo atingiu o portão de madeira de uma residência, invadiu o pátio e colidiu contra um muro, que foi destruído com o impacto. Após o acidente, o condutor fugiu do local, abandonando a caminhonete.

Não há informações sobre pessoas feridas até o momento. O acidente teria ocorrido por volta das 5h47.

A Guarda Municipal esteve no local e repassou a ocorrência para a Brigada Militar, que efetuou o recolhimento do veículo ao depósito do Detran. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.