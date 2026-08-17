Após meses de obras, Restaurante Universitário da Unipampa reabre em Alegrete

A reabertura marca a conclusão das intervenções realizadas na unidade, que teve as atividades temporariamente suspensas.

Com a retomada, as refeições voltam a ser oferecidas nos horários habituais de funcionamento. O cardápio e as demais informações sobre o atendimento podem ser consultados no Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri).

A reinauguração do espaço contou com a participação do prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, que destacou a importância do restaurante para a comunidade universitária e para o município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Participei da cerimônia de reinauguração do Restaurante Universitário da Unipampa – Campus Alegrete. Um espaço importante para a comunidade acadêmica, que retorna renovado para oferecer melhores condições aos estudantes, servidores e profissionais da instituição”, afirmou o prefeito.

Jesse também ressaltou o papel da universidade no desenvolvimento local. “Parabenizo a Unipampa por mais essa entrega e reforço a importância da universidade para o desenvolvimento de Alegrete, para a formação dos nossos jovens e para a construção de novas oportunidades no município”, acrescentou.

Reforma recebeu investimento de R$ 700 mil

A intervenção realizada no RU de Alegrete integra um conjunto de obras previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto, anunciado pela Unipampa em 2025, previa investimento estimado em R$ 700 mil e prazo de execução de 180 dias.

A reforma teve como objetivo adequar a infraestrutura do prédio, especialmente para oferecer melhores condições de funcionamento às empresas responsáveis pelo serviço de alimentação. A modernização também buscou melhorar as condições de acolhimento, bem-estar e permanência dos estudantes e dos demais usuários do restaurante.

A iniciativa foi coordenada em parceria pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Assistência Estudantil (Prodae), pela Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (Propladi) e pela Direção do Campus Alegrete.

A obra no Campus Alegrete fazia parte de um programa mais amplo de modernização dos Restaurantes Universitários da Unipampa. O planejamento divulgado pela instituição previa, a partir de 2026, intervenções também nas unidades de Caçapava do Sul, Bagé, São Borja e São Gabriel.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com a conclusão da reforma, o RU volta a desempenhar um papel importante na rotina do Campus Alegrete, oferecendo alimentação à comunidade acadêmica e contribuindo para as políticas de permanência estudantil da universidade.