Após morte de duas crianças, Prefeitura de Santa Maria alerta para provável surto de infecção intestinal

Prefeitura de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta nesta terça-feira (24) sobre um provável surto de infecção intestinal. Duas crianças morreram, uma no domingo (22) e outra na segunda (23), com o mesmo problema. Elas tinham 5 e 4 anos, respectivamente, e eram da mesma escola de Educação Infantil, da rede particular.