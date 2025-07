Após pedido de vereadores, DAER limpa trevos em Alegrete

A falta de limpeza, assim como a escuridão em trevos prejudica a visibilidade de condutores, sendo um perigo a quem não conhece bem o formato desses locais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os vereadores Pedro Paraíso e Joceli Oviedo iniciaram esta demanda em janeiro deste quando solicitaram ao regional do DAER aqui na Região e depois ao Secretário de Logística e Transporte do RS, Jovir Costela.

Bem mais tarde os vereadores Leandro Meneghetti e Rudi Pinto, que circulam por diversos locais, também, solicitaram ao DAER atenção para a limpeza e, ainda para a iluminação dos trevos, pois estão sem condições de visibilidade a noite. No inverno, essa situação se agrava, já que, quando percebem, os motoristas já estão sobre essas passagens.

O engenheiro do DAER, Paulo Amaral Maister, informou que a limpeza está sendo realizada no trevo das Quatro Bocas e que também será feita no trevo de saída da Avenida Tiaraju e no trevo em direção a Manoel Viana, na RS-377.