Após perder o filho para o câncer, mãe enfrenta dificuldades e pede ajuda para garantir alimentação da família

A história de Stephanie Meirelles é marcada por uma longa trajetória de luta, amor e dedicação ao filho Bryan Meirelles, que faleceu aos 11 anos, após uma década de tratamento contra um tumor de Wilms. Depois de enfrentar anos de hospitais, exames e procedimentos médicos, a mãe agora vive um momento de profunda dor e também de dificuldades sociais e financeiras.

A história chegou ao PAT por meio do casal alegretense João Victor Menezes Tesche e Larissa Custódio, que conheceu Stephanie e acompanhou parte de sua trajetória. A aproximação aconteceu durante o período em que as famílias vivenciavam suas próprias batalhas pela saúde dos filhos.

João e Larissa também enfrentaram uma experiência dolorosa com o tratamento do pequeno Rafael Custódio de Menezes Tesche, que faleceu em agosto deste ano, aos 11 meses de idade, após enfrentar um tumor cerebral. A trajetória da família mobilizou pessoas de Alegrete e de outras cidades, em uma corrente de solidariedade que acompanhou o tratamento do menino em Porto Alegre.

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Assim como aconteceu com Rafael, a história de Bryan também foi marcada pela mobilização, pela esperança e pelo apoio de pessoas que acompanharam a luta da família. Foi por essa ligação e pela trajetória compartilhada que o casal levou a situação de Stephanie ao conhecimento do PAT.

Dez anos de luta pela vida do filho

Segundo o relato da mãe, Bryan iniciou o tratamento quando tinha apenas um ano de idade. Durante dez anos, Stephanie acompanhou o filho na luta contra um tumor de Wilms, tipo de câncer que afeta os rins e é mais frequente na infância.

O que inicialmente parecia apresentar possibilidades de tratamento acabou tomando um rumo extremamente difícil. De acordo com Stephanie, o menino apresentou uma mutação da doença, com 18 metástases espalhadas pelo organismo.

A situação se agravou progressivamente. Em exames realizados pela família, foi constatado que o corpo de Bryan já estava amplamente comprometido pela doença. Diante do quadro, a equipe médica encaminhou o menino para cuidados paliativos em fase terminal.

No dia 28 de setembro de 2026, Bryan entrou em sedação para os cuidados de fim de vida. A despedida aconteceu em 12 de outubro, às 3h32min da madrugada.

Foram dez anos de uma rotina marcada por tratamentos, deslocamentos, esperança e dedicação. Stephanie esteve ao lado do filho durante toda essa caminhada.

Bryan também deixa o pai, Anderson, e as irmãs Ana Vitória, de 14 anos, e Pyetra, de 10.

Depois da despedida, uma nova batalha

A família realizou uma campanha de arrecadação para conseguir custear o velório e o memorial de Bryan. Agora, Stephanie enfrenta uma realidade ainda mais delicada.

Moradora de Balneário Pinhal, no litoral gaúcho, ela relata que vive em uma ocupação, em uma residência que ainda não possui forro e que apresenta condições bastante simples.

Com a perda do filho e as dificuldades financeiras, a mãe afirma que está enfrentando problemas para garantir até mesmo a alimentação da família. Também relata o risco de interrupção dos serviços de água e energia elétrica em razão das dificuldades para manter as contas em dia.

Neste momento, seu principal pedido não é por grandes recursos, mas por ajuda para conseguir colocar alimentos dentro de casa e assegurar condições básicas para os filhos.

Stephanie conta que, durante a trajetória de Bryan, também procurou ajudar outras mães que enfrentavam dificuldades semelhantes. Agora, vivendo uma situação de vulnerabilidade, é ela quem precisa da solidariedade da comunidade.

Cinzas de Bryan serão depositadas à beira-mar

Como parte da despedida e da homenagem ao menino, a família realizará neste sábado, 14 de novembro, às 14h, um momento especial à beira-mar, em Balneário Pinhal, onde as cinzas de Bryan serão depositadas.

A cerimônia representa mais uma etapa de despedida para uma família que dedicou dez anos à luta pela vida do menino e que agora busca forças para seguir em frente.

Um pedido de solidariedade

A história de Stephanie chega ao conhecimento da comunidade por meio de pessoas que também conhecem a dor de perder um filho e sabem da importância de uma rede de apoio nos momentos mais difíceis.

João Menezes e Larissa Custódio, que acompanharam a trajetória de Rafael e também conheceram a luta de Stephanie, foram responsáveis por levar esse pedido de ajuda ao PAT.

Neste momento, qualquer contribuição destinada à alimentação e às necessidades básicas da família poderá fazer a diferença.

Mais do que uma ajuda financeira, a mobilização representa a possibilidade de oferecer um pouco de tranquilidade a uma mãe que, depois de dez anos dedicados ao tratamento do filho, precisa encontrar forças para reconstruir a vida ao lado da família.

Como ajudar

Stephanie disponibilizou a seguinte chave PIX para quem puder contribuir:

PIX (telefone): 51 99770-3116

Favorecida: Stephanie Meirelles.

A principal necessidade informada pela família neste momento é a compra de alimentos e o atendimento às necessidades básicas da residência.

Toda ajuda e compartilhamento desta história podem contribuir para que o pedido de Stephanie alcance mais pessoas.