Após período de adequações, Biblioteca Mário Quintana deve reabrir em outubro em novo espaço no Centro

Novo endereço será no prédio da antiga Caixa Econômica Federal; reabertura está prevista para outubro

A Biblioteca Municipal Mário Quintana, de Alegrete, está sendo estruturada em um novo endereço no Centro da cidade. O prédio onde funcionava a antiga Caixa Econômica Federal foi locado pelo município para receber o novo espaço cultural. A mudança começou a ser organizada no final de julho.

O imóvel representa um investimento mensal de R$ 22 mil em aluguel, conforme o contrato firmado pelo município, com duração inicial de um ano e possibilidade de renovação.

Apesar do início da montagem do novo espaço, a biblioteca ainda permanece fechada ao público. O cronograma inicial previa cerca de 40 dias para a adaptação do mobiliário e organização do ambiente, mas uma série de ajustes acabou provocando o adiamento da abertura.

Entre as pendências está a necessidade de apresentação de um novo Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI), além de documentação específica relacionada à estrutura predial do imóvel. As adequações acabaram estendendo o prazo inicialmente previsto para a conclusão dos trabalhos.

Em contato com a reportagem, o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, explicou que os procedimentos e ajustes necessários contribuíram para a demora na abertura. O período também coincidiu com as programações da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha, que integraram o calendário de atividades do município.

Segundo o secretário, uma programação especial para a reabertura da biblioteca deverá ser definida na próxima semana. A expectativa da administração municipal é que o novo espaço seja aberto ao público entre os dias 7 e 8 de outubro, dentro da programação alusiva ao aniversário de Alegrete.

A previsão também relaciona a reabertura às comemorações dos 120 anos do nascimento do poeta alegretense Mário Quintana, cujo nome batiza a biblioteca municipal.

A nova estrutura deverá concentrar novamente atividades de leitura, pesquisa, acesso ao acervo e ações culturais, ampliando a utilização do espaço no Centro da cidade. A confirmação da data e da programação oficial de reabertura deverá ocorrer após a definição do calendário pelo município.