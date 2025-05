Após quebra na última safra, bergamota deve chegar mais doce e em maior quantidade em Alegrete

Fruta símbolo do inverno gaúcho, a bergamota deve chegar em maior quantidade e com boa qualidade à mesa dos consumidores neste ano em Alegrete. É um sentimento de retomada compartilhado pelos produtores rurais do segmento.

Em locais da Serra, a expectativa é que a safra chegue até 16 toneladas, onde o produto é muito forte e tem uma expressiva plantação por parte dos produtores. O engenheiro agrônomo da Emater Regional, Enio Ângelo Todeschini, relatou que a safra deve ser muito prospera neste ano em 2025.

“No ano passado tínhamos a expectativa de colher 15 mil quilos por hectare e fechou em 10 mil. Neste ano, temos o clima funcionando muito bem, toda a fruticultura está indo bem. É uma perspectiva de safra normal, cheia, não acima da média, mas também não abaixo, até o momento. A qualidade da fruta está vindo bem também”, completou.

A safra começou em março e as variedades mais tardias podem ser retiradas do pé até outubro. Um produtor rural de Manoel Viana, Carlos Machado dos Santos, que planta em pouca quantidade, destacou que a qualidade do produto está ligado ao volume de chuva, ano passado, foi muito chuvoso e por isso a quantidade e até mesmo o sabor da fruta veio um pouco prejudicada.

“Eu não me considero um produtor de bergamota, mas eu planto uma boa quantidade, minha esposa faz doce, damos aos familiares e amigos, porém, posso te dizer que essa ano a qualidade da fruta será melhor, já provamos algumas aqui na nossa propriedade e está muito boa”, disse.

É tradicional na mesa dos alegretenses, após o horário de almoço, o pessoal praticar a chamada “largateada”, quando se come a bergamota no sol, muito comum nas cidades do Rio Grande do Sul. Supermercados, feiras e até mesmo locais do Município, costumam faturar bastante na época de consumo da fruta.

Preço na Ceasa

Bergamota Satsuma: R$ 1,88

Bergamota Caí: R$ 2,50

Bergamota Ponkan: R$ 2,63

Bergamota Murcott: R$ 3,50

*Valor por kg, conforme a última cotação do dia 13 de maio.