Após reunião com representantes da Igreja Metodista, prefeito estuda possibilidade de comprar o IRMA

Os gestores de Alegrete, Jesse e Luciano, iniciaram tratativas para solucionar um problema que se arrasta há décadas. Em entrevista ao PAT, nesta semana, o prefeito afirmou que será avaliado o custo da reforma e, dependendo dos valores, existe a intenção do Município em adquirir o prédio do antigo Instituto Rural Metodista de Alegrete, situado na Vila Nova.

De acordo com informações da página oficial da Prefeitura, a estrutura, atualmente abandonada e em estado precário, deverá ser requalificada para sediar projetos da administração municipal, como cursos técnicos, profissionalizantes, culturais e outras iniciativas voltadas à comunidade.

Participaram da reunião o bispo do Rio Grande do Sul, Nelson Magalhães Furtado; a reverenda Ângela Margô de Melo Dias; o tesoureiro Cléber Marcon; e o secretário executivo Luiz Fernando Martins Silva.

Ainda na tarde do dia 11, o vereador Leandro Meneghetti, que havia denunciado os problemas de infraestrutura da EMEI Ibirapuitã há 15 dias, esteve na escola acompanhado dos representantes da Igreja Metodista, que visitaram as instalações. A assessoria do vereador informou que a Prefeitura ocupa o local há 26 anos e que o contrato de comodato já foi renovado seis vezes.

A Prefeitura, dessa forma, está buscando caminhos para solucionar antigas demandas da comunidade, qualificar os serviços do Município e, ao mesmo tempo, os patrimônios da cidade, como o IRMA.