Após ser flagrado pela Polícia Civil com fogos de artifício, assessor de deputado é exonerado da AL-RS

Ernesto da Silva Lopes trabalha no gabinete do deputado Rodrigo Maroni (Podemos) e foi detido para prestar depoimentos e liberado em seguida.

Durante a ação, no bairro Planalto, policiais e bombeiros do 4º Pelotão encontraram diversos tipos de fogos. A Polícia Civil apura um possível crime ambiental por armazenamento irregular. Já o assessor do parlamentar diz que possuía o material há mais tempo e planejava utilizá-lo na virada do ano.