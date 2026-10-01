Após setembro abaixo da média, Alegrete entra em outubro com previsão de chuva frequente e temporais

Previsão indica mudança no padrão do tempo, com possibilidade de chuva ao longo do mês; setembro terminou com apenas 87 milímetros no município

O mês de outubro começa com expectativa de mudança no padrão do tempo em Alegrete. Depois de um setembro marcado por chuva abaixo da média histórica, a previsão climática indica que as próximas semanas devem apresentar maior frequência de instabilidade, com possibilidade de temporais, chuva volumosa e variações acentuadas de temperatura.

No pluviômetro da SGB/ANA, Alegrete registrou 87 milímetros de chuva em setembro, volume bem inferior à média histórica do mês, de 139,8 milímetros, considerando a série de 1986 a 2025.

Para outubro, a média histórica de precipitação em Alegrete é de aproximadamente 175,5 milímetros. De acordo com a previsão indicada pela Climatempo, os próximos 15 dias podem acumular cerca de 83,4 milímetros de chuva, embora esse volume possa sofrer alterações à medida que novos sistemas meteorológicos se aproximem.

Outubro começa com instabilidade

A previsão climática para outubro aponta um mês de contrastes no Rio Grande do Sul. A Climatempo prevê chuvas frequentes no Sul do Brasil, com episódios de chuva volumosa e risco de tempestades severas. Para a Campanha gaúcha, região onde está Alegrete, a expectativa é de precipitação próxima da média histórica ao longo do mês.

O cenário é influenciado pelo El Niño, que ganha força durante a primavera de 2026. Segundo a Climatempo, o fenômeno tende a favorecer mudanças no padrão de chuva e temperatura, enquanto o excesso de nebulosidade e a passagem de sistemas de instabilidade podem provocar períodos de temperaturas abaixo da média em partes da Região Sul.

O Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Rio Grande do Sul (Copaaergs) também aponta condições favoráveis ao excesso de chuvas na Região Sul entre outubro e dezembro, período em que o El Niño deverá exercer forte influência sobre o clima.

Chuva, temporais e risco de transtornos

Em outubro, a combinação entre calor, umidade e passagem de frentes frias pode favorecer a formação de áreas de instabilidade.

Para o Rio Grande do Sul, a previsão climática indica possibilidade de temporais, chuva intensa em curto período, granizo e rajadas fortes de vento. A Climatempo também aponta risco de tempestades severas em diferentes áreas da Região Sul durante o mês.

Para Alegrete, a atenção é ainda maior diante do histórico recente de eventos de tempo severo. No final de setembro, uma forte tempestade de granizo atingiu municípios do Oeste gaúcho. Em Alegrete, segundo dados divulgados pela Defesa Civil estadual, aproximadamente 2 mil pessoas foram afetadas e cerca de 700 residências sofreram danos.

O cenário reforça a necessidade de acompanhamento das atualizações meteorológicas, principalmente nos períodos em que houver previsão de temporais.

Previsão aponta 83,4 mm nos próximos 15 dias

Para os primeiros 15 dias de outubro, a previsão consultada para Alegrete indica um acumulado estimado de 83,4 milímetros. Se esse volume se confirmar, representará quase metade da média histórica de chuva de todo o mês, que é de 175,5 milímetros.

É importante destacar, porém, que previsões de acumulado para duas semanas estão sujeitas a alterações. Novas frentes frias, áreas de baixa pressão e outros sistemas atmosféricos podem aumentar ou reduzir os volumes previstos.

A tendência apresentada pela Climatempo é de um mês com chuva frequente no Sul, mas com diferenças importantes entre as regiões. No Rio Grande do Sul, a primeira semana pode apresentar períodos mais secos em algumas áreas, enquanto os episódios de instabilidade devem se alternar ao longo do mês.

Depois da chuva, o calor ganha espaço

Outubro também marca uma mudança típica da primavera: o frio perde espaço e os períodos de calor começam a ficar mais frequentes. A previsão climática indica possibilidade de picos de temperatura mais elevados, especialmente na segunda metade do mês. Ao mesmo tempo, a passagem de frentes frias poderá provocar quedas rápidas nas temperaturas.

Essa alternância entre calor, umidade e avanço de sistemas de instabilidade é característica da primavera e pode favorecer a ocorrência de temporais.

Possibilidade de ciclones e tempestades

Outro fator que merece atenção é a possibilidade de formação de ciclones extratropicais próximos à costa do Rio Grande do Sul ao longo da primavera. Esses sistemas podem contribuir para a intensificação dos ventos e da instabilidade atmosférica, dependendo de sua trajetória e intensidade.

A Climatempo destaca ainda que períodos de Oscilação Antártica negativa na primeira quinzena de outubro podem facilitar a formação de ciclones extratropicais e a passagem de frentes frias pelo Sul do Brasil.

Um outubro diferente de setembro

Os números ajudam a mostrar a mudança esperada no cenário.

Setembro em Alegrete:

87 mm registrados no pluviômetro SGB/ANA;

registrados no pluviômetro SGB/ANA; 139,8 mm de média histórica;

de média histórica; déficit de aproximadamente 52,8 mm em relação à média.

Outubro em Alegrete:

média histórica de 175,5 mm ;

; previsão de aproximadamente 83,4 mm nos primeiros 15 dias , conforme a projeção mencionada;

, conforme a projeção mencionada; possibilidade de novos episódios de chuva e temporais ao longo do mês.

Assim, embora setembro tenha terminado com chuva abaixo da média, outubro começa com um cenário de maior instabilidade e maior frequência de sistemas de chuva.

Atenção redobrada em Alegrete

Para a população de Alegrete, o principal destaque para outubro será justamente a possibilidade de alternância entre períodos de calor, chuva, temporais e mudanças rápidas de temperatura.

O recente episódio de granizo que provocou danos no município também deixa um alerta para a necessidade de acompanhar os avisos meteorológicos durante a primavera. A recomendação é que moradores, produtores rurais e responsáveis por áreas vulneráveis acompanhem as atualizações da Defesa Civil, Inmet e serviços meteorológicos sempre que houver previsão de tempestades

Fontes consultadas: Climatempo, Copaaergs/Secretaria da Agricultura do RS e informações meteorológicas e pluviométricas mencionadas na pauta. A previsão de longo prazo deve ser tratada como tendência e pode mudar com a atualização dos modelos meteorológicos.