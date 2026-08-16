A Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete (ASSERCAL) e o então presidente da entidade terão de devolver R$ 512 mil aos cofres do município em decorrência de dois Acordos de Não Persecução Civil firmados com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Os acordos foram homologados pela Justiça em junho deste ano e encerram, para os dois signatários, uma das principais controvérsias envolvendo o Carnaval fora de época realizado em Alegrete em 2023.

O caso envolve a utilização de recursos públicos repassados para a realização do evento. Segundo a investigação conduzida pelo MPRS, a maior parte dos valores questionados foi empregada na construção de camarotes que apresentaram graves problemas estruturais e acabaram desabando, provocando prejuízo ao erário.

O processo de improbidade administrativa foi ajuizado contra o então prefeito, o vice-prefeito, o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a ASSERCAL e o então presidente da associação.

O Ministério Público, no entanto, faz uma ressalva importante: não houve imputação de enriquecimento ilícito a nenhum dos agentes públicos ou privados envolvidos. A ação continua tramitando em relação aos demais réus que não celebraram acordo.

Portal já havia noticiado homologação em junho

O desfecho judicial havia sido antecipado pelo Portal Alegrete Tudo em 19 de junho, quando a reportagem intitulada “Assercal paga a conta dos camarotes; Justiça homologa acordo e encerra processo” informou que a Justiça havia homologado o acordo relacionado às obras do Carnaval de 2023. Na ocasião, representantes da entidade participaram de uma entrevista ao vivo promovida pelo portal e detalharam os termos do entendimento.

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A reportagem publicada pelo Alegrete Tudo também informou que o valor relacionado à obra girava em torno de R$ 512 mil e que a devolução seria realizada pela entidade, com garantia patrimonial oferecida para assegurar o cumprimento da obrigação.

Agora, com a divulgação oficial do MPRS, foram detalhados os termos dos acordos, as sanções impostas e a destinação prevista para os recursos.

Ressarcimento integral e outras sanções

As negociações foram conduzidas pela promotora de Justiça Camila Félix Argenta. O procedimento teve início a partir da investigação conduzida pelo promotor Eduardo da Silva Fagundes, responsável pelo ajuizamento da ação e pelo início das tratativas para a reparação dos danos.

Além do ressarcimento integral do dano, corrigido monetariamente, os acordos estabelecem outras medidas. Entre elas estão multa civil, restrições ao recebimento de benefícios e incentivos fiscais e a adoção de mecanismos de controle interno destinados a aprimorar a gestão de recursos públicos pela entidade.

Os acordos contam ainda com garantia patrimonial para assegurar que as obrigações assumidas sejam cumpridas.

A modalidade utilizada pelo Ministério Público é o Acordo de Não Persecução Civil, instrumento previsto para situações relacionadas à improbidade administrativa e que, após a homologação judicial, passa a ter seu cumprimento acompanhado pelo próprio Ministério Público.

Dinheiro deve financiar veículos para serviços municipais

De acordo com a promotora Camila Félix Argenta, os valores recuperados deverão retornar à população por meio de investimentos em serviços públicos.

Entre as medidas previstas estão a aquisição de veículos 0 km para o Programa Família Acolhedora, Conselho Tutelar e CadÚnico, além de outras iniciativas do município.

A destinação transforma o ressarcimento em recursos que poderão ser empregados diretamente em áreas de atendimento social e proteção de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

O que aconteceu com os camarotes

O Carnaval fora de época de 2023 marcou a retomada da festa após anos sem a realização do evento nos moldes tradicionais. A estrutura montada para receber o público, entretanto, tornou-se o centro de uma investigação depois que camarotes apresentaram problemas estruturais e acabaram desabando.

A investigação do MPRS apontou irregularidades na utilização dos recursos públicos empregados na estrutura. A partir das apurações, foi ajuizada a ação de improbidade administrativa.

Em entrevista publicada pelo Alegrete Tudo em junho, representantes da ASSERCAL afirmaram que não houve desvio de recursos e sustentaram que os valores haviam sido empregados na própria obra, embora tenham reconhecido falhas na execução do projeto.

Essa posição deve ser diferenciada da conclusão apresentada pelo MPRS: o órgão afirma que houve utilização irregular dos recursos e prejuízo ao erário, mas ressalva expressamente que não foi imputado enriquecimento ilícito aos envolvidos.

Processo continua em relação aos demais envolvidos

A celebração dos acordos não encerra toda a ação de improbidade administrativa.

Segundo o MPRS, o processo continua tramitando em relação aos demais réus que não firmaram acordo com a instituição.

Assim, o acordo representa o encerramento da controvérsia em relação à ASSERCAL e ao então presidente da entidade, mediante o cumprimento das obrigações assumidas, mas não significa o encerramento da ação para todos os envolvidos.

O caso, que começou com a realização do Carnaval de 2023 e passou por investigação, perícias, discussões públicas e tramitação judicial, entra agora em uma nova etapa: a devolução dos recursos aos cofres municipais e o acompanhamento do cumprimento das medidas estabelecidas pela Justiça.

Para Alegrete, os R$ 512 mil representam não apenas o ressarcimento de um prejuízo apontado na investigação, mas também a possibilidade de transformar um episódio marcado por controvérsias em investimentos destinados a serviços públicos essenciais.