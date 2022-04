Após vendaval, RGE inicia reparos em torres de alta tensão no Capivari

Share on Email

O vendaval que atingiu Alegrete e interior, nesta semana, derrubou torres de alta tensão, postes, árvores e danificou casas na cidade e interior. Vários locais ainda estão sem energia.

Conforme um morador do Capivari, quatro torres de alta tensão caíram cerca de 11Km da cidade e, na manhã desta quarta-feira(27), havia cabos na estrada o que impediu a passagem, entretanto, equipes da concessionária realizaram a remoção e a pista está liberada.

De acordo com a assessoria de imprensa, as chuvas que atingem a área de concessão da RGE, desde segunda, com fortes ventos e descargas elétricas, causaram danos na rede, principalmente por galhos e objetos arremessados sobre fios e outros equipamentos.

No momento, em Alegrete, há cerca de dois mil clientes, ainda, estão sem energia elétrica. A RGE está totalmente mobilizada para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes atingidos no menor tempo possível.

SEGURANÇA – A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.