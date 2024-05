Após vistoria no Farroupilha e reunião na SECEL, estádio está liberado para semifinal dos 40tinha

Ainda na noite de quinta-feira (16), a Liga Alegretense de Futebol havia confirmado os dois jogos de semifinais da categoria xodó da entidade, a sênior especial. Porém, uma vistoria técnica no final da manhã desta sexta-feira (17), iria reavaliar a situação.

O diretor de esportes Clóvis Gonçalves, acompanhado do secretário de infraestrutura Antônio Carlos Gomes, dos presidentes da LAF Ramud Maruf e Toninho Fagundes da Escolinha do Flamengo, mais dois dirigentes de clubes estiveram verificando o gramado do municipal.

Gonçalves disse que as condições do gramado são inferior a 90% e que diante da pressão dos clubes em jogarem, a decisão final seria do secretário.

O presidente Ramud ponderou que a entidade se propõe a realizar esses dois jogos e esperar para fazer a final. Uma reunião de última hora no gabinete do secretário de educação, cultura, esporte e lazer selou a realização dos jogos no sábado.

“Tomamos a decisão para atender essa demanda da semifinal, com a consciência e com a ciência da LAF, que após esses jogos o campo entrará num período longo de arrumação”, apontou Guterres.

O secretário afirmou que será preciso ajustar de vez essa demanda e o campo precisa de ajuste definitivo e nesse sentido vai buscar uma solução.

“O gramado do Farroupilha não estará em condições perfeitas, mas para os jogos amanhã cumprirá o atendimento. Volto a frisar que a retomada não tem data para acontecer”, destacou.

Abrindo a rodada, Ibirapuitã e União fazem um dos confrontos mais esperados da competição. As duas equipes têm bons elencos e a promessa de um grande confronto deve se confirmar dentro das quatro linhas. A bola rola a partir das 14h.

O outro finalista sai do confronto entre Vianense e Centenário. Esse jogo demorou para ser confirmado, pois a organização da LAF estava julgando recurso de um atleta do Nacional que interferia diretamente na sequência da equipe vianense no campeonato. O mérito foi julgado como positivo para equipe da Cidade do Sol. A partida começa às 16h. Na entrada do estádio será cobrado alimentos, água e roupas para os atingidos pela cheia no RS.