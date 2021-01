Aposentado devolve carteira perdida com documentos e mil reais

Compartilhe















Para muitas pessoas quando perdem algum objeto, seja carteira ou celular recuperá-los é o mesmo que acertar na loteria. Mas para o alegretense Auri França da Mota, a sorte foi bastante generosa. Na última quarta-feira(6), ele perdeu a carteira com todos os documentos, cartões e a quantia de mil reais.

Auri já nem acreditava mais que poderia recuperar a carteira quando foi surpreendido pelo funcionário público, aposentado, Luiz Carlos Rubim. Ele não apenas devolveu a carteira com todos os documentos, mas com todo o valor já citado.

As boas e nobres ações existem todos os dias

Em entrevista ao PAT, Luiz falou sobre o ocorrido e disse que não pensou duas vezes, quando percebeu o valor imaginou que poderia ser todo salário do dono da carteira. Ele a encontrou durante à tarde em um banco da Praça Getúlio Vargas perto da Prefeitura. O aposentado disse que estava passando e, ao ver a carteira, tentou identificar se tinha alguém por perto, mas não havia ninguém. Ele saiu do local e na sequência foi para interior, no retorno, disse para a esposa que iria sair até localizar o proprietário da carteira e, assim o fez. Com o endereço nos documentos, Luiz foi até a residência e soube que Auri estava no Centro, desta forma, ele o localizou no início do calçadão em frente à farmácia São João. Onde o vendedor ambulante conhecido como Mineiro fez um vídeo sobre a entrega. Luiz disse que não pensou em recompensa, mas Auri o “presenteou” com R$100,00.

Neste período de pandemia em que o emprego e a honestidade também são itens raros, mais um exemplo de retidão.