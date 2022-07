Aposta de Caçapava do Sul fatura prêmio de R$ 24 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita em Caçapava do Sul, na Região Central do estado, acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas no sábado (30), e faturou sozinha um prêmio de R$ 24.271.229,51.

A aposta foi feita na Lotérica Gaúcha. A gerência do estabelecimento comercial comemorou junto com o sorteado, que até a manhã deste domingo (31) não havia retirado o prêmio.

“Parabéns ao ganhador! Acertou seis números do concurso 2505 e ganhou mais de R$ 24 milhões!”, disse nas redes sociais.

Não bastasse ter ganhado sozinho o prêmio, o apostador fez uma aposta simples. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Confira o resultado do concurso 2.505:

43-26-05-51-03-19

Mais 108 apostadores acertaram cinco números do sorteio e vão dividir um prêmio de R$ 32.693,92.

O próximo concurso, de número 2.506, está marcado para esta terça-feira (2). O prêmio estimado é de R$ 3 milhões. O evento começará a partir das 20h e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Fonte: G1