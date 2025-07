Apostas em Bets respondem pela desistência de 15% dos alunos de faculdades particulares

Os gastos dos jovens com apostas online têm afetado o ingresso e a permanência na faculdade, mostra pesquisa. As despesas com as bets foi o motivo para que 14% dos alunos matriculados em instituições particulares já terem atrasado as mensalidades ou trancado o curso.

Os dados são da pesquisa “O impacto das bets na educação superior”, realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), entidade que representa as faculdades particulares, e pela Educa Insights. No total, houve 2.317 respostas em março de 2025 de jovens de 18 a 35 anos de todas as classes sociais e regiões do Brasil.

Os valores desembolsados variam conforme a classe social: enquanto os apostadores da classe A destinam, em média, R$ 1.210 mensais às apostas, nas classes D e E o valor médio é de R$ 421. A maioria relata comprometer até 5% da renda mensal. Mas cresceu a quantidade de pessoas, especialmente entre as mais pobres, que ultrapassam a marca de 10% do orçamento com as apostas.

Ao responderem a pergunta se já haviam apostado online alguma vez, a maioria (87%) dos jovens entrevistados da classe A respondeu que sim. O porcentual daqueles que nunca apostaram é de apenas 13%. Já nas classes D e E, a divisão fica mais proporcional: 57% já apostaram em alguma plataforma online, nem que seja uma vez na vida, e 43% nunca apostou.

Para o primeiro semestre de 2026, a projeção indica que dos quase 2,9 milhões de potenciais ingressantes na educação superior privada, 34% (986 mil pessoas) estão sob risco de não efetivar a matrícula por conta do comprometimento financeiro com bets. O perfil dos apostadores é de maioria formado por homens de 26 a 35 anos, trabalhadores, com filhos, pertencentes às classes C e D e que cursaram o ensino médio em escolas públicas.

A reportagem do PAT entrou em contato com duas empresas que são de ensino superior à distancia ( EAD) e procurou averiguar se é costumeiro esse tipo de situação no Município. “Segundo informado, existe muita pendência por parte dos alunos, porém, boa parte das vezes não é informado o principal motivo pela não quitação do valor mensal, mas é algo rotineiro”, completou.

Fonte: Correio do Povo