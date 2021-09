Apple faz hoje o lançamento mundial do iPhone 13; veja algumas novidades

Share on Email

A invenção de Steve Jobs foi lançada em 2007 e, a cada ano, é melhorada. Com o sistema operacional iOS, atualmente, o iPhone está no sua edição n.° 12, a qual apresenta diferentes modelos: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone mini.

Para a alegria dos admiradores de produtos eletrônicos, a Apple – empresa norte-americana que fabrica o iPhone – fará no dia 14 o seu tradicional evento do mês de setembro quando costuma lançar uma nova geração de iPhones. A linha 2021 de smartphones da empresa ainda não possui um nome oficial, mas as apostas giram em torno de iPhone 13, que deverá ter quatro modelos: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Na sequência, mostramos algumas novidades que os novos lançamentos deverão apresentar.

A tendência é que o design não tenha mudanças drásticas em relação ao iPhone 12. No entanto, espera-se que a Apple tenha diminuído o tamanho do entalhe – recorte na tela conhecido como notch – e mudado a estrutura da câmera traseira. Já com relação às câmeras, acredita-se que a empresa tenha feito melhorias de software de gravação de vídeo. Uma dessas melhorias seria permitir filmagens com o fundo desfocado.

Os tamanhos de tela deverão continuar os mesmos. É provável que a Apple finalmente adote a taxa de atualização de 120Hz, a qual oportunizará que as imagens fiquem mais fluidas. Quanto maior essa taxa de atualização, melhor qualidade das cenas na tela. Já a bateria poderá ter uma grande melhora. Vazamentos deste ano apontam que os novos modelos do iPhone terão uma bateria maior, o que resolveria uma reclamação constante dos seus consumidores: a pouca duração da bateria.

Você poderá acompanhar o evento de lançamento, que terá transmissão online a partir das 14h (horário de Brasília), de diversas formas: pelo site oficial da Apple, pelo canal da Apple no Youtube e pelo aplicativo da Apple TV+. O evento será realizado diretamente da sede da empresa nos Estados Unidos e contará com a tradicional cobertura especial em tempo real. Realizada pela Tilt – canal de conteúdo multimeios do UOL – a cobertura vai fazer um registro das novidades, mostrar os comentários da equipe Tilt e trazer um resumo dos produtos lançados.

É esperado que, no evento, uma data de lançamento da nova versão do iOS 15, sistema operacional do iPhone, seja revelada. Também, é provável que

a apresentação de outros produtos aconteça. O novo Apple Watch Series 7, o relógio da empresa, poderá ser atração. Além disso, espera-se que um novo modelo de AirPods, fones de ouvido sem fio, os quais não recebem atualização desde 2019, sejam apresentados.

Por João Baptista Favero Marques