Apresentador da Nativa recebe homenagem de Recife por incentivar a cultura popular

A empresa República Alternativa Cultural de Recife, homenageou o locutor da rádio Nativa, Lelo Di Carvalho, por serviços serviços prestados na divulgação da arte popular. O radialista do Clube do Brega foi homenageado com o título de “Personalidade Cultural” por seu envolvimento na divulgação de artistas populares.

Nas noites de sextas-feiras, o Clube do Brega é um programa que, sem preconceito, executa um gênero musical muito popular no Brasil, especialmente no nordeste brasileiro, berço dos maiores expoentes desse gênero musical. Atualmente os comunicadores Ander de Carvalho, Eloé Mendes de Carvalho (Lelo Di Carvalho) e Rudi Pinto, são os apresentadores do Brega. Mas nas temporadas iniciais, os comunicadores Zé Paulo e Eldio Favero apresentaram o Clube do Brega.

“Lelo Di Carvalho, é um agregador de pessoas, estamos concebendo esse título a ele pelo seus relevantes serviços prestados no rádio. Aqui no Recife, somos ouvintes ativos da rádio Nativa de Alegrete, então nada mais justo que homenagear esse grande comunicador”, diz o agradecimento da empresa República Alternativa Cultural.

Essa empresa é responsável por identificar e homenagear personalidades populares em todo Brasil e viu em Elóe Mendes de Carvalho, um multiplicador da música popular. O radialista agradeceu a homenagem e destaca que seu propósito à frente do programa, é propagar alegria com o eterno gênero brega que tanto cativa pessoas.