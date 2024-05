Aprovada a urgência do projeto que isenta o pagamento de água e luz para vítimas de calamidade

A urgência do projeto de lei que garante a isenção do pagamento das contas de água e luz durante seis meses para famílias vítimas de calamidades foi aprovada, por unanimidade, na última quarta-feira (29), na Câmara dos Deputados. O PL 3202/2023 é de autoria da alegretense e deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

O projeto foi criado em 2023, depois das enchentes no Vale do Taquari, RS, a partir de demanda de moradores atingidos pelas cheias. A compensação da isenção do pagamento de água e luz destas famílias se daria a partir da compensação com recursos destinados ao Auxílio Prevenção de Desastres, repassados pela União, e já garantidos pela Lei 12340/2010.

“O tamanho das perdas é imensurável. Então este projeto é um alívio nas contas do orçamento doméstico, que na ponta do lápis pesam muito para a família trabalhadora. É uma política pública que é um alento para que as famílias atingidas não sejam dupla ou triplamente vitimizadas. Vamos batalhar para que o mérito seja aprovado o mais rápido possível”, explica Fernanda Melchionna.