Aprovado projeto que determina exibição de informações sobre prédios alugados pela Prefeitura

Na sessão ordinária do dia 24, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 0028/2026, que determina a divulgação de informações sobre contratos de locação de imóveis utilizados pela Administração Pública Municipal. O objetivo é mostrar à comunidade o quanto é investido do orçamento em aluguel de imóvel para abrigar serviços públicos em Alegrete.

A iniciativa, de autoria do vereador Vagner Fan, recebeu emendas. A proposta estabelece que os imóveis locados pelo poder público deverão conter placa informativa, em local visível, com dados como a data de início do contrato, o valor mensal da locação e o prazo de vigência. O projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis e 1 abstenção.

Um exemplo atual de locação de imóvel é de uma casa para abrigar a ESF central, na rua Tamandaré, no centro de Alegrete e outro do prédio onde está atendendo a ESF da Vila Nova, na rua Simplício Jaques, porque o prédio próprio desta unidade de saúde está em reformas há mais de um ano.

“São inúmeros contratos de locação e temos que ter ciência e dar conhecimento a comunidade pagadora de impostos”, observou o Vereador Vagner Fan.