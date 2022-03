Aprovado projeto que inclui conteúdos de história e cultura gaúcha em currículos das escolas municipais

Um projeto do vereador Cléo Severo Trindade que inclui no currículo das escolas da Rede Municipal conteúdos da cultura tradicionalista foi aprovado na Câmara.

De acordo com o projeto, o trabalho terá que abranger os aspectos históricos, artísticos e folclóricos da tradição gaúcha.

A Secretaria de Educaçã e Cultura, Angela Viero, diz que vai integrar todo o projeto cultural da Secretaria de Educação e Cultura do Município de forma a enriquecer esse trabalho.

Alegrete é considerada uma das mais gaúchas cidades do Rio Grande do Sul por vivenciar hábitos e costumes da cultura do Estado. O desfile de 20 de setembro é uma mostra do quanto boa parte da população gosta dessas tradições, assim como o hábito de tomar chimarrão e cultuar a culinária e músicas tradicionais.

Vera Soares Pedroso