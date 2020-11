Aproveite a Black Friday e adquira internet ilimitada de qualidade com a Interneith Fibra

Não navegue por “mares” desconhecidos. Interneith Fibra, empresa alegretense, comprometida com seus clientes e atenta às inovações do mundo tecnológico, antecipa a Black Friday.

Na Black Friday, durante todo o mês de novembro, o cliente pode adquirir planos por apenas R$ 29,90 nos três primeiros meses com ativação totalmente gratuita.

São planos de 100 Mega, 50 Megas e 30 Mega.

Aproveite a Black Friday da Interneith e usufrua de internet ilimitada de alta performance, com velocidade, suporte técnico todos dias da semana inclusive sábados, domingos e feriados, até às 22 horas.



Corra e garanta a melhor internet fibra!

Mais estabilidade nas vídeo-aulas dos seus filhos, para quem está trabalhando em home office ou simplesmente para curtir filmes e séries com a família.

Garantia de velocidade.

Interneith Fibra e sua equipe aguarda por vocês!



Em dois endereços:

Vinte de Setembro, 604 – Centro

Andradas, 232

Telefone: 3421 8600



Aline Menezes