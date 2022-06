“Aqui no Passo Novo somos uma família e ninguém solta a mão de ninguém” – diz diretora durante Papo Responsa

No dia internacional de combate ao tráfico de drogas a principal estratégia foi o diálogo! Os jovens foram convidados a refletir sobre a possibilidade de fazerem escolhas diferentes. De buscarem novos caminhos através de escolhas saudáveis. De encararem esse recomeço como uma oportunidade.

Núcleo Adventista desenvolve sete projetos sociais gratuitos em Alegrete

Após dois anos de uma pandemia que nos ensinou a valorizar a vida, os jovens tiveram a oportunidade de conversar sobre como está sendo o retorno ao mundo presencial, mesmo que ainda com limitações e o uso de máscaras. Protagonizaram um momento de interação com as policiais e dividiram as experiências da Pandemia e as expectativas com o futuro.

A diretora da escola, professora Terezinha Pacheco, reafirmou a parceria com a Polícia Civil e se emocionou na dinâmica de encerramento ao ver toda a comunidade escolar de mãos dadas “aqui no Passo Novo somos uma família e ninguém solta a mão de ninguém”.

Novos encontros estão sendo organizados com a comunidade escolar.

Fonte: 4ª DPRI