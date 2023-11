ARENA CLUBE a melhor opção para seu verão!

Share on Email

Agora você e sua família poderão aproveitar o verão no melhor lugar da cidade.



Nesta edição o destaque é para um dos lugares mais aprazíveis em Alegrete, a Arena Clube. Um complexo voltado para a prática de atividade física, esporte e lazer, que acolhe toda a família, cumprindo todas as normas de segurança, uma excelente equipe de profissionais e oferecendo o mais alto padrão de qualidade com a melhor estrutura da região.



Arena Esporte e Lazer foi inaugurado em 2020 em meio à pandemia. Desde então busca inovar e implantar serviços para proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas, através da prática de atividade física, esporte e momentos de lazer com a família.



O casal de empresários Jô e Marcos Gomes, proprietários da Arena Clube, destacam que desde o início sonhavam em oferecer para a comunidade um ambiente diferenciado, com benefícios para a família toda. O sonho tornou-se realidade e aos poucos foram conquistando público de todas as idades através do cuidado especial individualizado.



Arena Clube além das piscinas adulto e infantil conta com as seguintes modalidades:

Academia com atendimento individualizado;

Estúdio de Pilates;

Escolinha de Futsal;

Funcional Kids.

Na temporada de verão tem natação adulto e infantil e hidroginástica.

Além de uma QUADRA POLIESPORTIVA pronta para receber todas modalidades(Basquete, Handebol, Vôlei e Futsal).



Conta também com área para churrasco e um incrível salão de festas.



Os serviços da Arena , exceto o uso da piscina, estão disponíveis para toda a comunidade, os membros Arena clube tem benefícios como o acesso a piscina e desconto especial nos serviços da Arena.

E as novidades não param! Um projeto futuro é a piscina térmica para que os membros da Arena possam usufruir de ainda mais serviços como natação, hidroginástica e hidroterapia o ano inteiro.

Seja um membro da Arena Clube – A casa do Esporte Alegretense!

Endereço:

Rua Planalto, 418.

Telefone: 55 9 9620 2349

Redes Sociais:

Facebook: Arena Esporte e Lazer

Instagram: @arenaalegrete

Aline Menezes