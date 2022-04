Arena Esporte e Lazer é vice na Copa de Futebol 8 em Catuipe

Share on Email

Catuípe realizou a 3ª Copa de Futebol 8.

Com a participação 26 equipes o CMD de Catuípe realizou mais um evento esportivo, com sucesso, no feriado (quinta feria dia 21 de abril).

Os jogos iniciaram às 8h e 30 min e terminaram às 16h. Foram realizados 55 jogos na estrutura do estádio Caramuru com mais de 400 atletas participantes.

Os resultados finais do sub 14 são:



Campeão: Botafogo- S. Augusto



Vice: Arena Esporte e Lazer –Alegrete



Na categoria Sub 12, a Arena Esporte e Lazer teve um ótimo aproveitamento, chegando até a semifinal.

O treinador da Arena Esporte e Lazer, Jerri Fernandes Naziazeno e o auxiliar, João Batista, destacam que ficaram satisfeitos com o desempenho e determinação dos atletas, assim como, com os resultados alcançados.