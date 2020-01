Argentina é esquecida em posto de combustíveis na BR-285 em Entre-Ijuís

Ela foi resgatada cerca de uma hora depois e seguiu para o litoral brasileiro.

Uma mulher argentina foi esquecida em um posto de combustíveis às margens da BR-285, em Entre-Ijuís, nas missões, na madrugada desta quinta-feira (23). O frentista do posto Pizzolotto, no km 497, ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 4h45min informando que a mulher havia saído do banheiro e não encontrava mais o carro em que estava viajando.

Ela não soube informar a placa do veículo, apenas que se tratava de um Peugeot vermelho. Por volta das 5h, um carro com as mesmas características foi abordado no posto da PRF 30 quilômetros adiante. Os ocupantes, no entanto, disseram não ter se esquecido de ninguém e seguiram viagem.

Conforme a PRF de Ijuí, meia hora depois o mesmo carro retornou ao posto policial pedindo a localização da mulher. Ela foi resgatada e o grupo seguiu rumo ao litoral brasileiro.

A suspeita da PRF é de que os argentinos viajavam em mais de um carro e imaginaram que ela pudesse ter embarcado em outro veículo.

