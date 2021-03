Argentina seleciona os seis primeiros classificados ao Freio de Ouro 2021

Compartilhe















Etapa no país vizinho ocorrida neste final de semana classificou duas éguas e quatro cavalos para a final da modalidade



Dando a largada nas semifinais do Freio de Ouro 2021, a Argentina foi responsável por apresentar os primeiros classificados à grande final. Neste sábado, 27 de março, a etapa classificatória realizada na cidade de Tandil chegou ao fim, determinando os seis conjuntos com vaga garantida na decisão: dois na categoria Fêmeas e quatro na categoria Machos obtiveram a pontuação necessária para classificação.

A programação iniciada na quinta-feira, 25 de março, começou com a participação de 48 animais ao total: 26 fêmeas e 22 machos que passaram pelo julgamento do trio de jurados composto pelos avaliadores argentinos Carlos Cattani, Federico Arguelles e Leandro Decotto. Todas as etapas tiveram transmissão ao vivo e podem ser assistidas novamente no Youtube da Associação Argentina. A Classificatória da Argentina ao Freio de Ouro foi organizada pela Asociación de Criadores Caballos Criollos – Argentina e realizada seguindo um rigoroso protocolo sanitário e de distanciamento social em razão dos cuidados no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Confira o resultado FÊMEAS 1º lugar

TAÑIDO VISTOSA

Expositor BALLESTER FELIPE JUAN – LA SERENA

Ginete: German Barale. Nota: 18,368 2º lugar

MELIDEO ANTORCHA

Expositor EL SOCORRO SOCIEDAD CIVIEL – SOCORRO

Ginete: Michel Chaise Dal Bosco. Nota: 18,058 MACHOS 1º lugar

CHARQUE SABIHONDO

Expositor SUC. JULIO ALBERTO BALLESTER, AMORENA, RAMIRO VIGIL – EL CAMPITO

Ginete: Ramón Eduardo Diaz. Nota: 19,429 2º lugar

SIETE PACTO E SANGRE

Expositor RAUL J.P. MONETA – LA REPUBLICA

Ginete: Pedro Garziera. Nota: 18,770 3º lugar

CRUZ DIABLO EL PAGOGAUCHO

Expositor MARCELO EDUARDO IRAOLA – SANTA MARIA

Ginete: Osvaldo Marcelo Gimenez. Nota: 18,653 4º lugar

ENTRERRIANO FIESTA LARGA

Expositor CAB. LA ENTRERRIANA S.R.L.- LA ENTRERRIANA

Ginete: Hugo Ricardo Noguera. Nota: 18,547

Foto: ADV Fotografias/ACCC/Divulgação

Texto: Redação ABCCC