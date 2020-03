Argentino avança preferencial, provoca violento acidente e deixa três feridos em Alegrete

A condutora do KA, com placas de Alegrete, e o filho de 11 anos, assim como, a argentina que estava na carona do Corolla foram encaminhados à UPA pelo Samu. De acordo com a Guarda Municipal, a mulher que dirigia o KA queixava-se de dores no braço e pulso; já o filho de 11 anos de dores no peito em razão do cinto e do airbag. A idosa, de 80 anos, que estava na carona do carro argentino também estava com dor no peito.

Segundo os policiais, o motorista, de 80 anos, do Corolla argentino, trafegava na rua Venâncio Aires e avançou a preferencial, provocando um violento acidente. Após o impacto no Ka, conduzido pela mulher de 29 anos, que descia a Rua Dos Andradas, ele perdeu o controle da direção, subiu a calçada e chocou-se no prédio do IFFar.

O acidente foi no início da tarde desta terça-feira (3), no cruzamento da Rua Dos Andradas com Venâncio Aires. A Guarda Municipal auxiliou no trânsito e a Brigada Militar atendeu a ocorrência que foi realizada na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Nenhum dos veículos teve condições de rodar e seriam retirados pelo guincho. Os dois airbags do Ka acionaram.