Argentino é detido no aeroporto de Porto Alegre com US$ 52 mil escondidos em mochila

Um argentino foi detido pela Polícia Federal (PF) com US$ 52 mil em uma mochila no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (14). O valor é equivalente a mais de R$ 200 mil e precisaria ter sido declarado à Receita Federal, o que o homem não fez.

O homem foi detido depois que a PF recebeu uma denúncia anônima com a informação de que ele passaria pelo aeroporto. O argentino teria ingressado no Brasil a partir da fronteira de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, com a Argentina, com o dinheiro escondido em compartimentos de uma bolsa.

Pela legislação brasileira, toda pessoa que entre ou saia do país com valor superior a US$ 10 mil em espécie (ou equivalente em outra moeda) deve preencher uma Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV) e apresentá-la à fiscalização aduaneira da Receita Federal. O argentino não teria feito isso.

Durante a abordagem policial, os agentes encontraram com o estrangeiro US$ 52 mil dólares. O valor estava em notas de US$ 100. Do total, US$ 10 mil dólares foram liberados conforme prevê a legislação. O restante, US$ 42 mil, foi apreendido.

De acordo com o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega de Porto Alegre, Erno Edison da Cunha, não existe possibilidade de reaver o dinheiro apreendido. Conforme a legislação, se o passageiro não declarou valores acima de US$ 10 mil à Receita Federal na entrada do país, toda a quantidade que exceder é apreendida e não pode ser devolvida ao passageiro. O valor fica retido com a Receita.

Segundo a polícia, ele estava no aeroporto para viajar para Salvador, na Bahia, onde reside. Após a apreensão, ele foi liberado, mas o caso vai ser investigado.

Dinheiro apreendido com argentino no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Por g1 RS