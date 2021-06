Ari Artes Personalizadas, seu amor eternizado

Compartilhe















Todas as demonstrações de carinho são válidas, mas personalizar esse sentimento é a mais bela prova de amor, tanto para quem presenteia, quanto para quem é presenteado.

Na Semana que comemora-se o Dia dos Namorados, a sugestão que expressa a importância desta data, são os kits personalizados da Ari Artes.

• Kit quadro triplo personalizado com três fotos – R$ 45,00;

• Kit Caneco jateado mais long nek e balão – R$ 65,00;

• Kit bandeja em MDF, almofada E taça trufada personalizados – R$ 65,00;

• Almofada Spotify – R$ 35,00;

• Caneca personalizada – R$ 30,00;

• Caneca e caixa em MDF – R$ 42,00;

• Kit cesta MDF vazado em LOVE, uma champagne e duas taças personalizadas – R$ 90,00.

Um bela homenagem ao amor da sua vida!

Pedidos somente até quarta-feira dia 9 de junho

E as novidades não param, pois a Ari Artes Personalizadas atua no segmento há sete anos e ao longo do tempo conquistou seu espaço com muito trabalho, dedicação, qualidade dos produtos e pontualidade na entrega.

E a novidade do momento é o trabalho feito em MDF, que vem agregar na gama de lembranças e presentes.

A trajetória:

Para comemorar o aniversário de primeiro ano do filho mais novo Arian, a jovem empresária Ariella Lucas personalizou todo o tema da festa, um gesto simples e emocionante que rendeu muitos elogios da família e amigos.

O incentivo da família a inspirou e, motivada, a jovem decidiu investir no projeto que pudesse eternizar momentos especiais através do dom que lhe foi dado.

Nascia no ano de 2014, Ari Artes Personalizadas. A proposta inicial era oferecer aos clientes os kits festa, mas logo novas ideias caíram nas graças do público. A inovação e a tecnologia contribuíram para a consolidação da empresa que dia-a-dia recebia mais pedidos.

Atualmente Ari Artes oferece uma diversidade de produtos personalizados:

São eles:

• Kits festa (topo do bolo, caixinhas milk, cofrinhos, caixinhas acrílicas com embalagem, tubetes 3 D, topper para doces, 3 cartazes para a parede, bandeira com a palavra PARABÉNS) totalmente personalizado no tema de preferência do cliente.

• Copos, taças, canecas, canecos, lembrancinhas para aniversário, sacolas, cuias, almofadas, balões, camisetas, chaveiros, caixas e bandejas em MDF e muito mais.

Facebook: Ari Alegrete

Instagram: @arialegrete

Ari Artes junto à Brasil Mult Service – Loja Gaspar Martins, 364

Whatsapp – 3421 5050

Aline M. Kunz