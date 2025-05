Arian Lencina vence por nocaute técnico e conquista cinturão no “Seishi no Ken 2025”

O lutador e treinador alegretense Arian Santana Lencina, da equipe Boxe Roots, venceu por nocaute técnico aos 50 segundos do segundo round no evento “Seishi no Ken – Southern Brazilian Edition 2025”, realizado no último domingo em Parobé, no Rio Grande do Sul. A vitória garantiu a ele o cinturão da categoria e o prêmio de “Melhor Luta” da noite.

O combate, promovido pela Federação Internacional de Artes Marciais, foi um dos mais aguardados do card. Arian dominou as ações desde o início, abrindo contagem para o adversário ainda no primeiro round. No segundo, uma sequência de golpes levou o árbitro a encerrar o confronto, decretando o nocaute técnico.

A luta marcou o retorno de Arian aos ringues após 15 anos afastado de competições. Segundo o atleta, a preparação exigiu disciplina para alcançar o limite da categoria, reduzindo de 83,7 kg para 77 kg. Ele destacou o apoio da companheira e técnica da equipe, Bruna Alves, como fundamental em todas as etapas da preparação, inclusive na restrição alimentar e perda de peso.

Com o resultado, Arian passa a integrar a lista dos principais nomes do boxe da região Sul do Brasil. A equipe Boxe Roots já tem novos compromissos definidos: no dia 14 de junho participa de evento em Itaqui; em julho, com data a ser confirmada, integra o estadual cadete e juvenil da Federação Gaúcha de Boxe; e também em julho, participa de evento internacional em Artigas, no Uruguai.