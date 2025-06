Arlei Porto, é ele quem comanda a sinalização viária de Alegrete

São 16 anos de trabalho como servidor municipal. A vida do alegretense Arlei Menezes Porto, é voltada à sinalização viária do município de Alegrete.

Aos 53 anos, o diretor do Setor de Sinalização faz um trabalho crucial para a mobilidade na 3ª Capital Farroupilha. No universo de uma frota de mais 43 mil veículos em Alegrete, na cidade de pouco mais de 72 mil habitantes, é ele por exemplo, que pinta a faixa de pedestre, ou coloca a placa de Pare, na esquina.

Com afinco, ele entrou na gestão do então prefeito Erasmo Guterres, numa sala no Parque de Máquinas, tocava o serviço de sinalização. No segundo mandato, acabou se transferindo para o prédio da Viação Férrea, onde continuou a exercer a função.

Em 2012, se mudou novamente para o prédio da esquina da Bento Manoel com a Barros Cassal. O trabalho expandiu com a implementação de faixas, colocações de lombadas e até serviços de reparos em paradas de ônibus. Já em 2023, com a troca do Setor da Guarda Municipal parta o prédio novo, ele ficou na Bento com o QG do Setor de Sinalização.

Fez uma uma reforma na parte interior, e a doação de mobílias equipou o local. São seis trabalhadores, no setor, sendo três apenados do PAC e mais um estagiário. Mas, Arlei, se emociona ao falar do acidente sofrido em 2024, quando quase perdeu a vida. Foram 21 dias na UTI e pouco mais de dois meses para se recuperar. Conta com lágrimas nos olhos, que perdeu a memória e foi recuperando aos poucos. A fala ainda não está 100%, avisa ele.

Porém, o retorno ao local de trabalho foi determinante no tratamento. É ali, que ele se realiza. A ajuda dos colegas e a rotina tem ajudado e muito. Embora não possa fazer esforço físico, ele sai à rua e tem feito todo o trabalho de forma como tem que ser feito.

No início do ano, ele repintou todas as faixas de segurança em frente das escolas estaduais e municipais de Alegrete. Só no primeiro trimestre deste ano são mais de 300 atividades envolvendo colocação de lombada (quebra-mola), implantação de sinalizações de trânsito, arrumação de ponto de ônibus, colocações de tachões e pintura da faixa amarela.

Arlei conta que o serviço não cessa, sempre tem demanda. A repintura é ele quem fiscaliza e recebe pedidos para reforço da sinalização. Já a implantação vem do diretor de mobilidade, que envia o croqui com a demanda.

No setor, tudo é ajustado pelo servidor. Desde o local da tinta, dos equipamentos, até uma pequena oficina. Indagado sobre os acidentes no trânsito, hesita em comentar, diz que cabe ao setor de trânsito. No entanto, fala que está tudo bem sinalizado. Sobre as rotatórias, revela que deu mais fluxo ao trânsito.

Já com as demandas do dia para cumprir no centro da cidade, ele já adianta que em breve fará a troca da sinalização das ruas Tiradentes, Joaquim Antônio e Davi Canabarro, que vão passar para sentido único no sistema binário.

Com cursos na área de sinalização viária, Arlei quer expandir o conhecimento para os demais colegas. Já no próximo mês designou um servidor que vai a Porto Alegre, receber um treinamento de três dias.

“Entrei sem saber nada. Fui aprendendo no dia a dia e me especializando. Então acho justo que todos tenham esse conhecimento”, revela o diretor de sinalização.