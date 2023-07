Arraiá dos Canudos, neste domingo, promete muita animação para a comunidade

Neste domingo, dia 16, a partir das 13h30, a Escola Canudos estará realizando o tão esperado Arraia, um evento que promete encantar a comunidade com comidas típicas, música animada, muitas brincadeiras e diversão garantida. O arraiá acontecerá em frente à sede da escola, localizada no bairro Canudos, e contará com a participação especial da renomada bateria Pura Cadência, além dos talentosos Bruno Souza, Daniel Rodrigues e Chico Paim.

Uma das grandes atrações do Arraia da escola Canudos será a variedade de comidas típicas disponíveis. Os visitantes poderão saborear deliciosos quitutes, além disso, haverá barracas com bebidas quentes e frias para refrescar os participantes durante a festa.

A música será o ponto alto do evento, com um ambiente animado e descontraído. Além da apresentação da bateria Pura Cadência, haverá também músicas ao vivo, com os músicos locais trazendo o melhor do forró e de outros ritmos típicos das festas juninas. Aqueles que quiserem se divertir terão a oportunidade de mostrar seus passos nas quadrilhas improvisadas, que prometem muita animação e risadas.

As brincadeiras tradicionais não poderiam ficar de fora do Arraia da escola Canudos. Os participantes poderão participar de jogos como pescaria e muitos outros, garantindo diversão para toda a família.

O Arraia da escola Canudos é uma oportunidade de celebrar a tradição junina, fortalecer os laços comunitários e aproveitar momentos de alegria e descontração em um ambiente acolhedor. A festa é aberta a todos, proporcionando uma tarde de diversão acessível a todos os moradores da região.

Portanto, não deixe de marcar presença no Arraia da escola Canudos neste domingo, dia 16 de julho, a partir das 13h30, em frente à sede da escola no bairro Canudos.