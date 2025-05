Arrancadão, Série Bronze e Carreta iluminada movimentam fim de semana em Alegrete

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos da sociedade. Com Arrancadão, Série Bronze, música e entretenimento, o Município estará com uma diversidade de atividades.

Durante o sábado, expositores estarão na praça Getúlio Vargas para mostrarem ao público seus produtos de origem natual. Hortifrutis e alimentos em geral, estarão sendo comercializados no local a partir das 8h da manhã.

Já no período da noite, a Associação Alegretense Blackout Futsal fará sua estreia no estadual Série Bronze. O time entrará em quadra a partir das 20h no ginásio da Arena Esporte e Lazer contra a boa equipe do CMD- Nova Esperança.

No Rancho Beer, o grupo Só Gaitaço irá embalar à noite pelos apaixonados por uma boa vaneira. Logo após o DJ Gerson encerra as atividades. Ingressos sendo comercializados no Instagram da empresa.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo (25), ocorre o Arrancadão de Carros- Rei da Pista. A partir das 10h na pista do Race Park que fica a sete quilômetros de Alegrete em direção a Rosário do Sul e contará com competidores de diversas localidades do Estado.

Ainda no fim de tarde, a carreta Brinca D+ estará circulando pelas ruas da cidade. Nos últimos dias, um público bem considerável pôde desfrutar da estrutura e da animação dos integrantes do veículo de entretenimento e promete agitar ainda mais neste fim de semana em Alegrete.