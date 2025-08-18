Arrancadas de Nós – a mostra da dor de mulheres vítimas de feminicídio em Alegrete e em outras cidades gaúchas

Em Alegrete, a mobilização ganhou força com a chegada da mostra fotográfica -“Arrancadas de Nós”, que expõe de forma impactante as histórias de vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul.

A mostra reúne dez painéis com fotos de mulheres assassinadas pelos companheiros, acompanhadas dos relatos de suas mortes. Localizada inicialmente no Calçadão de Alegrete, a exposição é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do RS, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores. O projeto é itinerante e já percorreu diversas cidades gaúchas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A vereadora Firmina Soares destacou que a exposição tem o propósito de dar visibilidade a um crime que choca e revolta a sociedade:

“É preciso lembrar cada uma dessas mulheres que foram arrancadas de nós e reforçar a luta pela vida e dignidade feminina. No dia 19 de agosto, a mostra estará também na Praça General Osório”, afirmou.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades municipais, entidades e representantes da segurança pública. O prefeito Jesse Trindade destacou a reinauguração recente do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) como instrumento de apoio para evitar tragédias como as que marcam as histórias retratadas nos painéis.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já o vereador Paulo Berquó, que representou o Legislativo, reforçou a importância do trabalho de conscientização:

“Esta exposição precisa fortalecer a luta pelas mulheres, que merecem respeito e dignidade.”

As delegadas Daniela de Borda (Delegada Regional) e Fernanda Mendonça (DPPA), representantes de ONGs, Grupo Elas, entidades de defesa dos direitos das mulheres e a Patrulha Maria da Penha também acompanharam a cerimônia.

Cada painel provoca forte emoção ao revelar que vidas foram interrompidas por atos de violência. Entre as vítimas lembradas estão Jenifer Aranguiz (18 anos), Shana Pianesso (29 anos) e Nair Fernandes de Lima (45 anos), alegretense que foi esganada pelo companheiro. A presença da mãe e da irmã de Nair emocionou o público.

O caso recente de Eduarda dos Santos, brutalmente assassinada em Alegrete com 127 facadas pelo companheiro, também foi lembrado como um alerta sobre a urgência de políticas eficazes de proteção às mulheres.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A exposição “ Arrancadas de Nós” não apenas homenageia a memória dessas mulheres, mas reforça a necessidade de enfrentar com firmeza a violência de gênero. Ao percorrer diferentes municípios, a mostra convida a sociedade a refletir sobre a urgência de proteger a vida das mulheres e promover relações baseadas no respeito e na igualdade.