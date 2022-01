Share on Email

Na madrugada do dia 18, a Brigada Militar realizou a prisão de um indivíduo conhecido por Renatinho.

De acordo com a ocorrência, o acusado foi flagrado pelo vigia, arrombando um furgão. Ao perceber a aproximação do homem, Renatinho o ameaçou com o facão e fugiu.

Diante das características, os policiais fizeram buscas e localizaram o acusado com um facão.

Ele foi conduzido à delegacia de Polícia de Alegrete onde o fato foi registro

Em com contato a Delegada foi determinado prisão flagrante .