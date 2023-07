Arrombador e receptador de furto em joalheria são presos pela Polícia Civil

A ação rápida e eficiente resultou na prisão do autor do furto e de um segundo indivíduo envolvido no caso.

Após tomar conhecimento do crime, estimado em aproximadamente 10 mil reais, de prejuízo á vitima, os policiais civis da 1ª DP/Alegrete iniciaram diligências. O trabalho realizado pela equipe, resultou na prisão do autor do furto que foi capturado no bairro Medianeira.

Hospital Alexandre Lisboa, 78 anos de uma rica história

Além disso, durante a manhã, um outro indivíduo, proprietário de uma oficina mecânica no bairro Assunção, foi preso por ter adquirido três relógios, duas correntes e cinco anéis provenientes do furto. A atuação eficaz da Polícia Civil resultou na recuperação desses itens, que serão restituídos à vítima, a Joalheria Duarte. O que compreende em torno de 70% da mercadoria recuperada.

O Delegado Éwerton Melo, responsável pela ação, enfatizou a importância do trabalho em equipe e dedicação dos policiais no caso. Ele citou que a ação rápida e efetiva foi fundamental para a prisão dos suspeitos e a recuperação dos objetos furtados.

Desta vez era só um celular nas águas do rio, mas poderia não ser

O Delegado também agradeceu o apoio da comunidade local, que contribuiu com informações relevantes durante o processo de investigação. Ele enfatizou que a Polícia Civil está empenhada em combater a criminalidade e garantir a segurança dos cidadãos de Alegrete.

Os objetos apreendidos pela Polícia Civil serão restituídos à vítima. A polícia adverte que caso alguma pessoa tenha adquirido algum relógio, corrente ou anel na data de hoje, procure a Delegacia de Polícia para fazer a entrega voluntária para evitar incoerência no delito de receptação.

Telefones da Polícia Civil para denúncias – Whatsapp (55) 984511689.