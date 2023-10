Arrombador que foi impedido de entrar em residência agride proprietária com golpe de madeira

Segundo informações, o indivíduo estava forçando a fechadura de sua residência, possivelmente com intenções de furto, quando foi surpreendido pela moradora.

De acordo com o relato à polícia, após ser identificado, o suspeito proferiu ameaças verbais, incluindo de morte. No dia seguinte, quando a mulher saiu de casa, foi interceptada pelo mesmo homem. Durante o confronto, o suspeito agrediu a vítima com uma madeira, causando ferimentos, incluindo um golpe no olho esquerdo.

A mulher tentou se defender, mas não conseguiu evitar o ataque. Ela expressou seu temor pela própria integridade física, levando em consideração as ameaças contínuas proferidas pelo agressor.