Arrombadores são denunciados e presos pela Brigada Militar

Dois indivíduos foram presos pela Brigada Militar na madrugada de quinta-feira(26). Eles arrombaram uma residência na Avenida República Riograndense e foram interceptados no bairro Doutor Romário, em via pública.

Durante o patrulhamento ostensivo, as guarnições receberam informações através do 190, que populares tinham visualizado dois homens saindo de uma residência com TV e um par de botas. Diante das características repassadas, os policiais iniciaram às buscas. Eles foram encontrados no bairro Doutor Romário.

Na abordagem a dupla confessou que havia arrombado a residência e informou o local onde os produtos estavam. Os policiais retornaram na casa e constataram que a porta lateral tinha sido danificada, no interior eles reviraram os cômodos.

A dupla de 22 e 19 anos foi conduzida à Delegacia de Polícia e realizado prisão em flagrante. Os produtos foram encontrados em um terreno e restituídos à vítima.